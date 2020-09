Business news: Colombia, Avianca fa ricorso contro congelamento prestito statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea colombiana Avianca ha presentato ricorso contro la decisione delle autorità giudiziarie di congelare un prestito elargito dal governo alla compagnia aerea. “Se la misura cautelare viene mantenuta e al governo nazionale viene vietata l'erogazione del prestito l'intera struttura di finanziamento ne risentirebbe. Avianca smetterebbe di ricevere nuove risorse e subirebbe una riduzione ancora maggiore dei suoi livelli di liquidità, il che renderebbe impraticabile la sua operatività", si legge in una nota diffusa dalla società. Lo scorso 13 settembre il tribunale amministrativo di Cundinamarca ha disposto il congelamento di un prestito da 370 milioni di euro elargito dal governo alla compagnia aerea Avianca, accogliendo una causa intentata contro il presidente della Repubblica, Ivan Duque Marquez, il ministero delle Finanze e il gruppo Avianca. Nel testo della sentenza, i giudici impongono “al ministero delle Finanze di eseguire, entro 24 ore, tutte le azioni amministrative necessarie a ottemperare all’ordine impartito, dandone notizia alla corte”. Il promotore della causa, il cittadino Jonatan Ruiz Tobon, osserva come non vi sia chiarezza sulle condizioni del prestito e sulle garanzie necessarie a sostenerlo. (Res)