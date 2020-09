Business news: Argentina, inflazione ad agosto accelera al 2,7 per cento su mese, +40,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi in Argentina ha registrato ad agosto un incremento del 2,7 per cento mensile e del 40,7 per cento su anno. Lo riporta l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato rappresenta una nuova accelerazione rispetto al rilevamento di luglio (1,9 per cento), anche se risulta inferiore alle stime degli analisti che prevedevano per il settimo mese dell'anno un'inflazione intorno al 3 per cento. La variazione accumulata nel periodo gennaio-luglio arriva in questo modo al +18,9 per cento, mentre l'incremento sui dodici mesi è del +40,7 per cento, con una discesa di 10,1 punti rispetto all'inizio dell'anno. Le voci del paniere che hanno registrato incrementi superiori alla media sono gli alimenti e le bevande non alcoliche, con un +3,5 per cento insieme alle forniture e i prodotti per la casa, pure con un +3,5 per cento. A seguire ci sono i beni e servizi, con un +3,3 per cento, intrattenimento e cultura, pure con un +3,3 per cento, e abbigliamento e calzature, con un +2,2 per cento. Gli aumenti più moderati si riferiscono invece alle voci relative a comunicazioni, con un +0,7 per cento, ed educazione, con un +0,1 per cento. (Res)