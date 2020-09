Serbia: presidente Vucic con capo delegazione Ue Fabrizi, focus su dialogo con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi a Belgrado il capo della delegazione dell'Unione europea nel paese balcanico, l'ambasciatore Sem Fabrizi. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha illustrato a Fabrizi i punti salienti dell'accordo di Washington e l'andamento dei colloqui a Bruxelles con Pristina. Un altro argomento di conversazione ha riguardato la prospettiva europea della Serbia e la prossima relazione della Commissione europea inerente ai progressi compiuti dal paese. Nel corso del colloquio è stata sottolineata l'importanza del fatto che il nuovo governo acceleri il processo di riforma, in particolare nel settore dello Stato di diritto. I due interlocutori hanno anche discusso del prossimo piano economico e di investimento dell'Ue per i Balcani occidentali, che prevede di aiutare i paesi della regione a far fronte alla crisi causata dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Seb)