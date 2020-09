Albania: Macedonia del Nord sostiene ambizione del Paese a entrare nel Consiglio di sicurezza dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Europa e gli Affari esteri dell'Albania, Gent Cakaj, ha ricevuto oggi il sostegno del primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, per quanto riguarda le ambizioni del Paese a entrare nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il 2022–2023. Secondo i media albanesi, nel corso dell'incontro, Cakaj e Zaev hanno ribadito l'importanza di un lavoro comune per accelerare il percorso di avvicinamento all'Unione europea. Il ministro albanese si è infine espresso in merito ai rapporti tra Serbia e Kosovo, auspicando un processo che conduca a un riconoscimento bilaterale. "A proposito degli sviluppi nella regione, ho sottolineato che l'unica soluzione durevole nel processo di negoziati tra la Repubblica del Kosovo e la Serbia include un mutuo riconoscimento", ha dichiarato Cakaj. (segue) (Alt)