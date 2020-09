Kosovo: missione Eulex commemora omicidio funzionario doganale di sette annni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 settembre è un giorno tragico per la missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (Eulex). In questo giorno, sette anni fa, il funzionario doganale dell'Eulex Audrius Senavicius è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre si recava al lavoro nel nord del Kosovo. Finora gli autori di questo omicidio non sono stati identificati. Per onorare la sua memoria, si legge in una nota, il capo della missione Eulex, Lars-Gunnar Wigemark, il vicedirettore generale per le risorse della polizia del Kosovo, Dejan Jankovic, e il vice sindaco di Zvečan, Nenad Popovic, hanno visitato oggi il sito in cui è Senavicius è stato ucciso e hanno deposto una corona di fiori. (Alt)