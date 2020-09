Trasporti: venerdì 25 settembre a Roma sciopero tpl, dalle 10 stop di 24 proclamato dall’Usb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria territoriale dell'organizzazione sindacale Usb lavoro privato "ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico di 24 ore per la giornata del 25 settembre. Lo sciopero scatterà alle 10 e interesserà bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido". È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità. "I servizi - aggiunge - saranno comunque regolari durante le fascia di garanzia: da inizio servizio diurno alle 10.00; dalle 17.00 alle 20.00. Il servizio non sarà garantito dalle 0.01 a inizio servizio diurno, dalle 10.00 alle 17.00 e dalle 20.00 al termine del servizio diurno. Nelle notti precedenti e seguenti potrebbero verificarsi riduzioni di servizio sulla rete notturna. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre non sarà garantito il servizio delle linee metro, delle linee sostitutive serali della metro C e del tram 8". (Com)