Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamento previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al convegno "Roma Capitale: la città laica, la città religiosa" nell'ambito delle celebrazioni per il 150esimo anniversario di Roma Capitale.Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 17)REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, partecipa alla presentazione del Master di II livello in Analisi, Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico. Si tratta di un progetto che è stato fortemente sostenuto dalla Regione Lazio. Parteciperanno Domenico Liberatore, ordinario di Tecnica delle Costruzioni; Gabriele Scarascia Mugnozza, ordinario di Geologia Applicata; Sabrina Sarto, Pro-Rettore alle Infrastrutture e Strumenti per la Ricerca di Eccellenza di Sapienza e Giuseppe Sappa, direttore del Master. Oltre alla Regione Lazio con il Centro di Eccellenza del Dtc, saranno presenti anche i rappresentanti di alcuni sponsor del Master, quali il Dipartimento di Protezione civile, il Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale.Roma, La Sapienza, sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria, in via Eudossiana, 18 (ore 12) (Rer)