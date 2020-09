Business news: Colombia, riattivazione voli internazionali, governo annuncia lista delle prime sette destinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano ha diffuso la lista delle prime sette destinazioni dei voli internazionali che verranno riattivati a partire dal 19 settembre, dopo lo stop imposto dalla pandemia del nuovo coronavirus. Si tratta, riferisce la stampa locale di Stati Uniti, Messico, Repubblica Dominicana, Brasile, Ecuador Bolivia e Guatemala. I voli partiranno da quattro aeroporti colombiani: l’aeroporto Alfonso Bonilla Aragon, di Cali; El Dorado, di Bogotá; El José Maria Cordova, di Rionegro e El Rafael Nunez, di Cartagena. Il ministro della Salute ha precisato che a tutti i passeggeri in arrivo in Colombia con voli internazionali verrà richiesto il test Covid-19 da effettuarsi entro le 96 ore dal volo. La richiesta di riaprire il paese ai voli internazionali era stata inoltrata lo scorso 19 agosto dall’Aeronautica civile, che sottolineava come 21 dei 26 paesi che hanno collegamenti aerei diretti con la Colombia hanno un livello di contagi inferiore. A partire dal 1 settembre sono ripresi anche i primi voli nazionali. (Res)