Usa: Pompeo, “difendiamo i diritti umani dentro e fuori i confini come nessun altro”

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, di ritorno dal suo viaggio in alcuni paesi dell’America del Sud (Suriname, Guyana, Brasile, Colombia), è giunto a Plano, nel Texas, per parlare alla Prestonwood Baptist Church. “Difendiamo i diritti umani dentro e fuori i nostri confini come nessun’altra nazione nella storia della civiltà”, ha detto Pompeo. Pompeo si è è soffermato su vari temi, tra i quali il ruolo della fede nei negoziati per gli Accordi di Abraham con israeliani e arabi, e ha nuovamente attaccato la Cina per le violazioni dei diritti umani, citando in particolare quelle subite dagli uiguri dello Xinjiang: “Non c’è alcun regime al mondo in grado di competere con il Partito comunista cinese per gli orrori commessi, per la distruzione dell’idea centrale della dignità umana”, ha detto. (segue) (Nys)