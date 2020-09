Usa: Pompeo, “difendiamo i diritti umani dentro e fuori i confini come nessun altro” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul suo profilo Twitter ieri il responsabile della diplomazia di Washington ha esortato io Vaticano a non rinnovare gli accordi con la Cina. “Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo col Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici in Cina. Invece gli abusi del Pcc sui fedeli sono solamente peggiorati. Il Vaticano mette a rischio la sua autorità morale nel caso in cui rinnovi l’accordo”, si legge in un tweet. Pompeo, inoltre, Ha ricordato che tra le voci che si levano a favore dei diritti umani a Hong Kong ci sono quelle dei cattolici e che alcuni di loro sono stati arrestati o spiati o molestati, come Martin Lee e Jimmi Lai. “Il dipartimento di Stato Usa è una voce forte per la libertà religiosa in Cina e nel mondo e ha preso provvedimenti affinché chi commette abusi contro i fedeli sia perseguito. Continueremo a stare al fianco dei cattolici della Cina e dei credenti. Chiediamo al Vaticano di unirsi a noi”, ha aggiunto. (Nys)