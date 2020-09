Business news: Argentina, Finanziaria 2021, previsto deficit al 4,5 per cento del pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha presentato la legge finanziaria per il 2021. La misura, ha anticipato il ministro dell'Economia Martin Guzman in un'intervista rilasciata domenica al quotidiano "La Nacion", prevede un deficit al 4,5 per cento del pil e una spesa pubblica al 2,2 per cento, destinata in particolare alle politiche sociali. "C'è una chiara ridefinizione delle priorità rispetto al 2019", ha affermato Guzman. "Il deficit sarà del 4,5 per cento e la spesa pubblica raddoppia al 2,2 per cento, un punto fondamentale per la ripresa, perché contiene un moltiplicatore macroeconomico legato all'espansione delle opere pubbliche che darà al settore privato un contesto più dinamico dal punto di vista della domanda", ha spiegato il ministro. (Res)