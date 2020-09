Business news: Argentina, per Briozzo (S&P) i mercati attendono la legge Bilancio e l'esito dei negoziati con l'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la felice chiusura del processo di ristrutturazione di oltre 100 miliardi di dollari del debito estero, i mercati finanziari aspettano con attenzione i numeri contenuti nella legge di Bilancio che il governo dell’Argentina presenterà domani in parlamento per capire quali sono le reali prospettive di crescita del paese nei prossimi anni. L'assenza fino ad oggi della definizione di un programma economico sul medio termine è infatti il principale elemento di incertezza sul futuro macroeconomico dell'Argentina, secondo quanto ha affermato il direttore per l'America latina della divisione Global Ratings di Standard & Poor’s (S&P), Sebastian Briozzo, nel corso di una teleconferenza organizzata da “Agenzia Nova”. "Quando non c'è un programma chiaro bisogna guardare ai dati obiettivi e qui ci sono molte incognite che rendono il panorama dell’Argentina incerto", ha detto Briozzo. Secondo i dati in possesso della banca d’investimenti statunitense, il governo argentino presenterà per il 2021 un piano di spesa attorno al 6 per cento del Pil, e questo "in assenza presumibilmente di finanziamento dall'estero". "Il mercato locale secondo noi potrà apportare finanziamenti al massimo per un 1,5 per cento, più qualche emissione che potrà essere assorbita dalle banche, per cui rimane una fetta molto grande di spesa da coprire che rappresenta un'incognita", ha aggiunto il direttore regionale della divisione Global Ratings. (Res)