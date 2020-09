Business news: Venezuela, Delcy Rodriguez annuncia ristrutturazione del ministero dell'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delcy Rodriguez, di recente incaricata ministra dell'Economia e Finanze del Venezuela, ha annunciato alcuni cambiamenti nella sua struttura per poter affrontare le attuali "sfide" del paese. Rodriguez, che è anche vice presidente, ha riferito in una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter della creazione di tre nuovi viceministeri: uno dedicato alle politiche contro le sanzioni internazionali (Antibloqueo), uno per il rafforzamento dell'economia e delle forze produttive e l'ultimo per il Commercio esteri e la promozione degli investimenti. Rimangono in funzioni i viceministeri delle Finanze e del Settore bancario, assicurativo e dei mercati di valore. L'obiettivo strategico della nuova organizzazione, ha chiarito Rodriguez è quello di sviluppare "le politiche dell'economia produttiva in funzione dello sviluppo nazionale e del benessere del popolo". (Res)