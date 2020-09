Referendum: Bordoni (Lega), all'ingresso dei seggi a Roma nessuna precauzione anti covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, all'ingresso dei seggi, "nessuna precauzione anti Covid. Assurdo non aver dotato le scuole che ospitano le sezioni elettorali di termoscanner per rilevare la temperatura all'ingresso agli elettori che si recano a votare". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Elevato il rischio sanitario - aggiunge Bordoni - ma nessuno ha pensato di tutelare adeguatamente i romani. L'appuntamento era previsto e discusso da mesi ma all'avvio delle operazioni di voto, come al solito, il Comune si è fatto trovare impreparato. Sarebbe bastato dotare ogni scuola almeno di un termoscanner. Inoltre, ci arrivano diverse segnalazioni dai cittadini che sono andati a votare nel XIV Municipio, principalmente in via Stefano Borgia, dove si lamenta - nonostante la continua sanificazione dei locali - la mancanza di fornitura da parte del Comune di carta igienica e sapone lavamani nei bagni. Di questo disservizio ci risulta informato anche il servizio elettorale del Comune. Non tutte le scuole infatti hanno riaperto il 14 settembre, molti Istituti avevano rimandato la riapertura al 24 appositamente per le elezioni. Questo dettaglio però è sfuggito alla sindaca. Raggi bocciata". (Com)