Ambiente: Gualtieri, per raggiungere obiettivi emissioni servono più investimenti

- Per essere in grado di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni occorre mobilitare investimenti massicci per garantire che il sistema produttivo sia alla loro altezza. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Ciò non si può fare se l’unica dottrina è quella del pareggio di bilancio: bisogna investire emettendo titoli di debito comune come sta facendo l’Europa”, ha spiegato. (Ems)