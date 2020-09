Libia-Germania: incontro tra presidente Consiglio supremo di Stato e ambasciatore a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio supremo di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha discusso oggi con l'ambasciatore di Germania a Tripoli, Oliver Owcza, delle proposte iniziative di cessate il fuoco. Lo riferisce il quotidiano libico "Al Wasat". In un comunicato, il Consiglio ha reso noto che le due parti hanno discusso gli sviluppi politici e militari in Libia, oltre alle opportunità di ripresa del dialogo politico, a come creare le condizioni favorevoli a quest'ultimo e al ruolo della Germania nella promozione del dialogo. (Res)