Fase 3: Gualtieri, cruciale sviluppare modello di cooperazione regionale

- Lo sviluppo di un modello di cooperazione e integrazione regionale è fondamentale, in modo da costruire mercati che consentano lo sviluppo della domanda interna, degli investimenti e dei sistemi di welfare. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Sicuramente ci sarà un accorciamento delle catene del valore, ma la globalizzazione deve poggiare su regole che diano spazio non solo ai diritti sociali e all’ambiente, ma anche ad una rete di aree regionali in grado di essere il motore dello sviluppo sostenibile in tutto il mondo”, ha spiegato, sottolineando l’impossibilità di passare “da una globalizzazione senza regole al nazionalismo populista della chiusura”. La vera sfida, ha spiegato, sarà costruire una terza dimensione, e “concorrere ad un processo di civilizzazione della globalizzazione superando l’idea del primato della tecnica e dell’utile”. Non c’è muro, ha concluso, che possa comprimere l’interdipendenza. (Ems)