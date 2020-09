India-Cina: confini contesi, domani potrebbe tenersi un altro incontro tra alti ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti ufficiali di India e Cina potrebbero incontrarsi nuovamente domani per discutere della situazione lungo il settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times”. All’incontro tra militari, il sesto, potrebbe partecipare anche, per la prima volta, un rappresentante del ministero degli Esteri. Venerdì il ministro della Difesa, Rajnath Singh, il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, il capo di Stato maggiore della Difesa, Bipin Rawat, e il capo di Stato maggiore dell’Esercito, Manoj Mukund Naravane, si sono riuniti per definire i temi da affrontare nell’incontro di livello militare. Il ministro Singh, inoltre, la scorsa settimana ha aggiornato entrambe le camere del parlamento degli ultimi sviluppi. Le contese di confine tra India e Cina hanno una storia pluridecennale ma si sono riaccese da maggio, in seguito a due episodi contrapposizione fra truppe. (segue) (Inn)