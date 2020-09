Difesa: inviato Usa Billingsley, pronti a siglare "domani" intesa su estensione Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a siglare domani un memorandum con la Russia sulla questione dell'estensione del trattato Nuovo Start, un elemento vitale dell'infrastruttura per il controllo degli armamenti. Lo ha detto l’inviato speciale degli Stati Uniti per il controllo degli armamenti Marshall Billingslea in un'intervista al quotidiano russo “Kommersant”. Secondo Billingslea, sia il presidente russo Vladimir Putin che l’omologo statunitense Donald Trump hanno discusso la questione in più occasioni. Tuttavia, l'inviato per il controllo degli armamenti ha detto che Washington sta aspettando che Mosca esprima concretamente la volontà di trovare un accordo. L'inviato speciale ha aggiunto che gli Stati Uniti sono pronti a lasciar scadere l’accordo il prossimo febbraio, qualora le parti non trovino un accordo. (Rum)