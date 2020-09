Ue: Gualtieri, nessun ritardo sul piano per il Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non è in ritardo sulla presentazione del piano per il Recovery fund. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Finora l’unico paese ad aver presentato uno schema per il piano è la Francia, e noi riteniamo di star seguendo la tabella di marcia migliore per presentare un piano buono e concreto, che sarà più ampio di altri visto che abbiamo anche il problema di affrontare alcuni nodi di fondo che da tempo impattano sull’economia italiana£”, ha spiegato, sottolineando la necessità di trasformare il paese “eliminando quei colli di bottiglia che ci fanno crescere meno della media europea e con troppe disuguaglianze”. (Ems)