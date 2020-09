Fisco: Gualtieri, no a Recovery per riduzione imposte, ma aiuterà la riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo proseguire la strada della riduzione delle imposte sul lavoro e sull’impresa, ma si tratta di una spesa strutturale che quindi non finisce quando finisce il Recovery fund: abbassarle per poi rialzarle non sarebbe una buona scelta. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Le risorse del Recovery possono finanziare l’entrata a regime di riforme, quindi potranno aiutare a sostenere e finanziare la riforma fiscale e le riforme che potranno renderla sostenibile”, ha spiegato. (Ems)