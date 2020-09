© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma fiscale non potrà che entrare in vigore a moduli, ma anche per l’anno prossimo contiamo di fare un altro passo in avanti come quello fatto a luglio, con il taglio del cuneo per 16 milioni di lavoratori dipendenti. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. (Ems)