© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti è una prospettiva che già stiamo superando. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Ci sarà quella standard, e qualche elemento aggiuntivpo per i settori più in difficoltà”, ha spiegato. (Ems)