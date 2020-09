Regno Unito: scandalo FinCen, Hsbc ha trasferito milioni di dollari frutto di attività illecite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande banca britannica Hsbc ha consentito il trasferimento in tutto il mondo milioni di dollari frutto di attività illecite. È quanto emerge da alcuni documenti riservati noti come “File FinCen” che, come riporta “Bbc”, mostrano una serie di attività sospette effettuate dall’istituto di credito. Stando a quanto emerge dai documenti, almeno 80 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti attraverso alcuni asset statunitensi della banca sui conti di Hsbc a Hong Kong nel 2013 e 2014. Nonostante Hsbc affermi di aver sempre adempiuto ai propri doveri legali, i File FinCen mostrano una truffa, nota come schema Ponzi, iniziata subito dopo che la banca è stata multata di 1,9 miliardi di dollari negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro. La fuga di documenti include una serie di altre rivelazioni: per esempio, si parla una delle più grandi banche negli Stati Uniti che avrebbe aiutato un noto mafioso a trasferire oltre un miliardo di dollari. (segue) (Rel)