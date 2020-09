Regno Unito: scandalo FinCen, Hsbc ha trasferito milioni di dollari frutto di attività illecite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nome di "file FinCEN" viene definita una fuga di 2.657 documenti al centro dei quali ci sono 2.100 rapporti di attività sospette e segnalazioni provenienti dalle banche. Le segnalazioni non sono prove di atti illeciti: gli istituti di credito, infatti, le inviano alle autorità qualora emerga il sospetto che i clienti possano utilizzare i loro fondi per scopi illeciti. Per legge, tuttavia, se le banche hanno le prove di attività criminali dovrebbero interrompere i trasferimenti. La fuga di notizie mostra, invece, come il denaro sia stato riciclato attraverso alcune delle più grandi banche del mondo e come diverse reti criminali abbiano utilizzato delle società britanniche anonime per nascondere i loro soldi. (Rel)