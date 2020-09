Coronavirus: uno scrutatore manifesta sintomi febbrili, allarme in una scuola di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme in una sezione della scuola di via Satta a Sassari che ospita alcune sezioni elettorali per il referendum costituzionale e le suppletive per il Senato: la sezione 4 è stata chiusa dopo uno scrutatore che ieri ha partecipato alle operazioni di insediamento del seggio, questa mattina ha comunicato al presidente di avere la febbre alta. La sezione è stata trasferita in un'altra aula e i componenti del seggio sostituiti. Presidente e scrutatori saranno sottoposti a tampone e, nel frattempo, sono stati posti in isolamento. Sanificata l'aula che ospitava il seggio elettorale. Nessun altro provvedimento è stato adottato dal momento che la persona che ha manifestato sintomi febbrili non è entrata in contatto con i componenti degli altri seggi. (Rsc)