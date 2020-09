Scuola: Labriola (FI), rivedere linee guida, serve collaborazione con 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 7 ottobre scade il Dpcm che contiene le linee guide del ministero sull'emergenza Covid-19 a scuola: ci auguriamo che il ministro Speranza colga l'occasione per colmare le lacune e riparare agli errori perché il coronavirus continua a circolare e allarma genitori e alunni. Così in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. "Da pochi giorni la campanella è suonata tra polemiche e problemi per insegnanti, famigli, ragazzi, e già abbiamo diversi casi di scolari e docenti risultati positivi al Covid: anche alla luce di queste evidenze e dopo la sentenza del Tar che ha dato ragione al governatore della regione Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola, le linee guida andrebbero riviste”, ha detto, sottolineando che oltre a prevedere che la temperatura vada misurata negli istituti occorrerebbe che, in caso di un sospetto Covid, fosse il 118 ad intervenire per effettuare test rapidi e riuscire a dare in tempo reale i risultati dei tamponi in modo da isolare immediatamente il positivo e bloccare la diffusione del virus. “Le linee guida possono essere migliorate e le azioni messe in campo ottimizzate se si interagisse con il 118 in maniera proficua e costruttiva: i genitori devono poter mandare a scuola i propri figli serenamente e agli alunni vanno assicurate le migliori condizioni possibili per far sì che non si ammalino a scuola”, ha aggiunto, invitando ad agire in fretta perché venga tutelata la salute dei nostri figli. (Com)