Roma: controlli vigili nel fine settimana, chiusi tre locali per assembramenti

- Ponte Milvio, Trastevere, S. Lorenzo, Piazza Bologna, Campo De' Fiori e rione Monti sono alcune delle località dove le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale hanno eseguito mirati accertamenti, anche in questo fine settimana, non solo per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, ma anche quelle legate alla sicurezza stradale, con interventi volti a reprimere condotte irregolari e pericolose su strada e per contrastare fenomeni illegali legati all' abusivismo commerciale ed alla vendita e consumo di alcolici. A seguito dei controlli effettuati dagli agenti, tre esercizi pubblici sono stati chiusi nel territorio del I Municipio per inosservanza delle normative anticovid. In un locale nella zona di piazza Navona, gli operanti hanno sorpreso persone che ballavano fianco a fianco, prive di mascherine. Numerose le altre irregolarità amministrative emerse, per un totale di sanzioni di oltre 4mila euro. Rinvenuti anche 28 kg gli alimenti privi di tracciabilità, che sono stati posti sotto sequestro. Al termine delle verifiche è stata inviata una segnalazione alla Asl per le carenti condizioni igienico sanitarie riscontrate. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso. (segue) (Rer)