Roma: controlli vigili nel fine settimana, chiusi tre locali per assembramenti (2)

- Causa mancato rispetto delle misure sul distanziamento sociale é scattata la chiusura di 5 giorni per un'attività vicino Campo de' Fiori, già diffidata nei mesi scorsi per assembramenti. Stessa sorte è toccata ad un'associazione culturale in zona stazione Termini , dove si è registrata calca e dove veniva esercitata attività abusiva di somministrazione. Oltre alla sanzione di più di 5mila euro è stata inviata apposita segnalazione alla Asl, perchè i locali interrati erano privi di areazione, aspetto che acuiva la condizione di rischio. Durante la vigilanza nell'area di Campo de' Fiori è stato denunciato anche un cittadino italiano di 31 anni per essersi reso responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché di danneggiamento. Diffide e sanzioni anche nei confronti di alcuni mini minimarket per vendita di alcool dopo il previsto. Una decina invece i verbali agli avventori per consumo di bevande alcoliche fuori dall'orario consentito. Nel corso delle verifiche su strada si sono registrate 1.200 infrazioni alle norme sulla circolazione, di cui 121 per eccesso di velocità. 90 i veicoli rimossi per sosta ad intralcio. (Rer)