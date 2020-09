Coronavirus: caso positivo in scuola Ciampino, amministrazione "no allarmismi, rispetto regole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche a Ciampino, purtroppo, registriamo il primo caso di uno studente positivo al Covid-19. Una situazione che sapevamo sarebbe potuta accadere, visto che già si è presentata in altri Comuni e che ha portato, in alcuni casi, alla chiusura di singole classi o di intere scuole". Lo comunicano, nota congiunta, il sindaco di Ciampino, Daniela Ballico e dell'assessore alla Pi Anna Rita Contestabile. "Nel mantenere sempre alto il livello di attenzione - aggiungono - non bisogna tuttavia alimentare infondati allarmismi. In questo specifico caso tutti i protocolli di sicurezza hanno funzionato e il ragazzo, che non si è contagiato all'interno dell'ambito scolastico, non ha più frequentato le lezioni già dal giorno 16 settembre. La rete di contatti dello stesso è stata ricostruita con successo e la Asl sta gestendo il progredire della situazione nel migliore dei modi". (segue) (Com)