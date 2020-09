Coronavirus: caso positivo in scuola Ciampino, amministrazione "no allarmismi, rispetto regole" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il plesso scolastico "è stato sanificato quotidianamente con i prodotti indicati dal ministero della Salute - aggiungono - e su tutte le scuole del territorio c'è la massima attenzione da parte dei Dirigenti scolastici, delle insegnanti e di tutto il personale scolastico che ringraziamo vivamente per il loro fondamentale lavoro in questo delicato momento. Quello appena iniziato è sicuramente un anno scolastico unico, difficile per molti versi e richiede una pazienza e un'attenzione del tutto straordinarie, come dimostra anche la vicenda dei nostri asili nido gestiti dall'Asp. Le disposizioni della Asl, infatti, non permetteranno alle strutture dei nostri nidi di riaprire almeno fino all'esito negativo del secondo tampone delle 38 maestre poste in quarantena, alle quali va tutto il nostro sostegno per quanto stanno vivendo in questi giorni. Per fortuna – hanno concluso le due cariche istituzionali – ci risulta che sia lo studente, sia le maestre risultate positive godano di buona salute e questa è sicuramente la cosa più importante. A tutti loro facciamo i nostri auguri di una rapida e completa guarigione, sperando che arrivi presto una soluzione per questo covid che sta paralizzando la vita dei cittadini e delle imprese". (Com)