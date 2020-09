Germania: proteste in varie città per chiedere di accogliere migranti del campo greco di Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di persone hanno manifestato oggi a Berlino e in altre città tedesche per chiedere all'Unione europea di prendersi cura dei richiedenti asilo rimasti senza casa dopo gli incendi che hanno devastato il campo di Moria sull'isola greca di Lesbo. I manifestanti sono stati raggiunti a Berlino dalla zia di Alan Kurdi, il bambino siriano annegato diventato un tragico simbolo della crisi dei rifugiati nel 2015. "Ho deciso di parlare e parlare a nome di coloro che non possono farlo da soli. Se non posso salvare la mia famiglia, salviamo quella degli altri", ha detto Tima Kurdi, chiamando ai cittadini di scrivere ai politici chiedendo loro di agire. "Non possiamo chiudere gli occhi e voltare loro le spalle", ha aggiunto. Secondo la polizia circa 5 mila persone hanno preso parte alle proteste a Berlino, mentre altre manifestazioni si sono svolte a Colonia, Monaco e Lipsia. Circa 12.700 persone sono rimaste senza casa dopo gli incendi che hanno distrutto il campo di Moria la scorsa settimana. Tra questi richiedenti asilo, 9 mila sono stati trasferiti temporaneamente in una nuova struttura d’accoglienza. (Geb)