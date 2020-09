Israele: coloni ebrei nel complesso di Al Aqsa per il Rosh Hashana nonostante la serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloni israeliani sono penetrati nel complesso di Al Aqsa a Gerusalemme per pregare in occasione del nuovo anno ebraico - Rosh Hashana- malgrado la chiusura del sito dopo l'imposizione in Israele di una nuova serrata. Lo riferisce la "Palestine News and Info Agency", vicina all'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Il gruppo - composto da "coloni religiosi" - è stato "guardato a vista dalla polizia israeliana" e ha "svolto rituali provocatori". Le autorità religiose di Al Aqsa hanno annunciato la chiusura del sito per tre settimane il 18 settembre. A partire dal 18 settembre, Israele ha imposto una nuova chiusura di tre settimane per contenere la diffusione della Covid-19. Le nuove misure restrittive sono entrate in vigore in concomitanza con Rosh Hashana, il capodanno ebraico. La nuova serrata resterà in vigore anche durante la celebrazione di Yom Kippur (27-28 settembre) e durante Sukkot (2-9 ottobre). Israele diventa il primo paese al mondo a imporre la chiusura per la seconda volta dallo scoppio della pandemia. L’ipotesi di imporre una nuova serrata era circolata nei giorni scorsi a causa dell’incremento dei contagi. Negli ultimi giorni sono stati riscontrati oltre 4 mila nuovi positivi al giorno, portando il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a 156.956 su una popolazione di 8,8 milioni di abitanti. (segue) (Res)