Usa-Cina: WeChat, giudice di San Francisco emette ingiunzione contro divieto di download (2)

- Gran parte dell’udienza, ha riferito l’emittente “Cbs”, si è concentrata sulla modalità di attuazione dell’ordine esecutivo del presidente Donald Trump ovvero se equivalesse al blocco dell’app. I ricorrenti hanno osservato che l’ordine, come successivamente interpretato dal dipartimento del Commercio, imponeva una serie di limitazioni e divieti a WeChat e ad altri soggetti (transazioni business-to-business), tra cui il divieto di nuovi download, l’interruzione del trasferimento di fondi dagli Stati Uniti e il divieto di fornitura di servizi tecnici a WeChat da parte di terzi. Vietando servizi di terze parti come l’hosting e il transito Internet, WeChat verrà effettivamente chiusa, privando milioni di statunitensi di lingua cinese della principale piattaforma utilizzata per comunicare con amici e familiari in Cina. Il governo ha contestato che l’ordine equivalesse a una chiusura, ma ha ammesso che col tempo porterebbe probabilmente portato a un “deterioramento della funzionalità”. (segue) (Nys)