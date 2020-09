Usa-Cina: WeChat, giudice di San Francisco emette ingiunzione contro divieto di download (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 settembre, a seguito dell’ordine presidenziale del 6 agosto, il dipartimento del Commercio ha comunicato che a partire dal 20 settembre i download di WeChat e TikTok sarebbero stati vietati negli Stati Uniti per garantire la sicurezza nazionale. Il provvedimento vieta inoltre il trasferimento di fondi o l’elaborazione di pagamenti all’interno degli Stati Uniti per WeChat. Il dipartimento del Commercio ha tuttavia precisato che il presidente ha concesso tempo fino al 12 novembre perché i problemi di TikTok legati alla sicurezza nazionale vengano risolti. Oggi lo stesso dipartimento ha annunciato il rinvio di una settimana della decorrenza del provvedimento relativamente a TikTok “alla luce dei recenti positivi sviluppi”, ovvero del possibile accordo, approvato da Trump, riguardante la vendita di quote di ByteDance, società madre di TikTok, a Oracle, come fornitore di tecnologia e responsabile dell’hosting, e Wal-Mart, come partner commerciale. (Nys)