Trasporto aereo: Russia, ripresi collegamenti con Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e Corea del Sud

- La Russia riprende il servizio aereo passeggeri con Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e Corea del Sud e revoca il divieto di ingresso per i cittadini di questi paesi su base di reciprocità. Lo ha riferito oggi l’ufficio stampa del governo. "I cittadini di questi paesi e i titolari di permessi di soggiorno possono entrare in Russia attraverso i checkpoint aeroportuali. I cittadini russi, a loro volta, possono volare in qualsiasi di questi Stati senza ostacoli", si legge nella nota. I voli per questi paesi verranno effettuati una volta alla settimana. Il servizio aereo con il Kazakhstan (Nur-Sultan), con il Kirghizistan (Bishkek) e con la Bielorussia (Minsk) sarà riprenderà dal 21 settembre. Il servizio aereo con la Corea del Sud (Seul) ripartirà dal 27 settembre. La Russia ha sospeso il servizio aereo regolare con l'estero a fine marzo nel tentativo di frenare la diffusione del coronavirus. I collegamenti aerei con Regno Unito, Tanzania e Turchia sono ricominciati dal primo agosto, mentre quelli con la Svizzera il 15 agosto. (Rum)