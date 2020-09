Armenia: ministero Esteri, l'Azerbaigian si deve preparare a soluzione pacifica conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Azerbaigian durante la cerimonia inaugurale del giacimento di Absheron sono profondamente inadeguate. È quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri armeno, Anna Naghdalyan, commentando le dichiarazioni del presidente, Ilham Aliyev, che ieri ha affermato che il processo negoziale fra Armenia e Azerbaigian non sta portando ad alcun risultato. "Tale retorica, dove ci sono ovviamente accuse infondate, anche false, non rende onore a nessun capo dello Stato”, ha detto Naghdalyan. “Ricordiamo il processo di pace intrapreso dall'Azerbaigian nel 2016. I danni causati dalla guerra di aprile (il conflitto del 2016) e dall'escalation militare dello scorso luglio. Affinché questi danni non diventino irreversibili, la leadership azerbaigiana deve riconsiderare la sua politica di uso della forza e minacce, rinunciare ai tentativi di destabilizzare la pace e la sicurezza regionale nel Caucaso meridionale con il coinvolgimento di forze extraregionali e prepararsi per una soluzione pacifica”, ha detto la portavoce. (Rum)