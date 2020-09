Imprese: sottosegretario Di Stefano inaugura a Milano cinque manifestazioni fieristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Manlio Di Stefano ha inaugurato oggi alla Fiera di Milano, assieme al presidente di Confindustria Carlo Bonomi e al presidente di Ice Carlo Ferro, cinque manifestazioni fieristiche riunite sotto il cappello #strongertogether: la 90ma edizione di Micam Milano, salone internazionale dedicato alle calzature; la 118ma edizione di Mipel, evento internazionale dedicato alla pelletteria; TheOneMilano Special, il salone dell'haut-à-porter femminile; A new point of view, lo speciale format by Lineapelle che mette in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi; e Homi, dedicata a moda e gioielli. "Si è trattato - ha dichiarato Di Stefano citato in una nota - di un importante appuntamento dal valore simbolico, per il significato di ripresa di tutto il sistema produttivo italiano, di tutto il mondo del Made in Italy, degli enti fieristici e del nostro export, dopo mesi di stop dovuti al lockdown per il Covid-19, ma anche un valore commerciale in sé, con oltre 2 mila buyers stranieri presenti, provenienti da altri Stati membri della Ue ed extra-Ue, che rappresentano un unicum nel panorama mondiale. Si tratta di primi, importanti passi che il settore moda, uno dei driver principali delle nostre esportazioni e del nostro Made in Italy nel mondo, dà, in un contesto mondiale, ed europeo, ancora pesantemente condizionato dalla pandemia: ciò non fa altro che accrescere l'orgoglio per il nostro Paese, accrescere la consapevolezza della bontà delle scelte fatte dal governo di chiuderci prima degli altri in un lockdown che ci sta consentendo di ripartire prima degli altri". (segue) (Com)