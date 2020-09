Imprese: sottosegretario Di Stefano inaugura a Milano cinque manifestazioni fieristiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assieme al presidente di Confindustria Bonomi e ai vertici delle manifestazioni fieristiche - ha proseguito il Sottosegretario - abbiamo discusso in questi giorni di coraggiosa e convinta ripresa delle attività fieristiche, tra cui includo anche il settore degli accessori/occhialeria con la manifestazione DaTE che ho inaugurato ieri a Firenze, ci siamo soffermati sui prossimi passi che il sistema Italia nel suo complesso deve intraprendere, tra cui la finalizzazione di 'corridoi verdi' che consentano un flusso bidirezionale di buyers ed espositori alle fiere in Italia e all'estero". Nel corso della manifestazione Di Stefano, portando i saluti del ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, ha più volte citato le misure adottate dal governo a sostegno delle imprese e dell'export, a partire dal rifinanziamento del fondo Simest 394, e le strategie del Governo racchiuse nel Patto per l'Export, nonché la sempre maggiore importanza della digitalizzazione, nelle sue molteplici declinazioni, tra cui: partecipazione ibrida alle fiere; creazione di piattaforme per mantenere canali di dialogo aperti tutto l'anno tra buyers ed espositori (Fiere 365); incremento dell'e-commerce e necessità per le Pmi di attrezzarsi, con l'aiuto degli strumenti messi a disposizione dallo Stato (tra cui il nuovo portale export.gov.it). Di tali argomenti si è discusso durante un talk di approfondimento sul settore pelletteria organizzato da Mipel. (Com)