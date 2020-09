Ue: Gualtieri, da Europa risposta robusta alla crisi improntata a solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza del passato, l’Europa ha mostrato questa volta capacità di tradurre l’interdipendenza in una robusta azione comune, improntata alla solidarietà. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Una scelta etica e civile quella di assegnare il primato alla vita, nonostante il pesante impatto sull’economia: non abbiamov esitato, e soprattutto si è rivelata essere quella più saggia dal momento che le due cose non erano in contraddizione”, ha spiegato, sottolineando come i paesi che hanno contenuto meglio il Covid-19 abbiano potuto ripartire in sicurezza generando un certo grado di ripresa. (Ems)