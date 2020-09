Repubblica Ceca: ministro Salute Vojtech non esclude dichiarazione stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco potrebbe dichiarare lo stato di emergenza se il nuovo picco di casi di coronavirus dovesse continuare nei prossimi giorni. Lo ha detto il ministro della Salute Adam Vojtech durante un dibattito televisivo. "Se dovessimo avere bisogno di misure più profonde (contro l'epidemia), allora sarà necessario introdurre lo stato di emergenza", ha detto Vojtech. Il governo dovrebbe discutere questa misura domani, ha detto il ministro, aggiungendo che per ora non intende proporre la dichiarazione dello stato di emergenza. “Non abbiamo assistito a un'escalation. L’indice "R" (riproduzione) è di circa 1,6. Dovremo valutarlo in base ai giorni feriali quando verranno effettuati più test ", ha detto il titolare della Sanità. L'ultima volta che il governo ceco ha dichiarato lo stato di emergenza è stato a marzo, all'inizio della pandemia globale. (Vap)