Difesa: inviato Usa Billingsley, proponiamo estensione Nuovo Start per meno di cinque anni

- Gli Stati Uniti offrono alla Russia di estendere il Trattato di riduzione delle armi strategiche (Nuovo Start) per un periodo inferiore a cinque anni al fine di elaborare un nuovo documento multilaterale il prima possibile. Lo ha affermato Marshall Billingsley, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il controllo degli armamenti. "Abbiamo proposto un periodo di tempo più breve (rispetto alla proposta russa della durata di cinque anni). Non possiamo togliere il piede dal pedale, come si suol dire, dobbiamo metterci a lavorare sulla stesura del prossimo accordo. Pertanto, mentre stiamo pensando a un periodo di tempo più breve", ha detto Billingsley in un'intervista al quotidiano “Kommersant”. L’inviato Usa Ha aggiunto che la durata di questo periodo più breve dipende da "quanto sarà flessibile la leadership russa". "Riteniamo di aver delineato un piano d'azione molto chiaro e molto semplice oltre che vantaggioso per entrambi i paesi. Crediamo inoltre che rifletta i colloqui fra i nostri presidenti. E ora, come ho detto molto chiaramente - e lo pensiamo davvero - la palla è dalla parte russa del campo", ha detto Billingsley.(Rum)