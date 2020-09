Fase 3: Gualtieri, bisogna trasformare debito in leva per investimenti e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento è necessario, con creatività e coraggio, trasformare il debito in leva per investimenti e sviluppo. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Bisogna uscire dalla crisi non per tornare dove eravamo, ma per aiutare il mondo ad andare avanti lungo la strada degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che mettono insieme in modo organico domani troppo a lungo considerati separati come l’economia, l’innovazione, l’ambiente, la sostenibilità e la coesione sociale”, ha detto. La pandemia, ha aggiunto, ci dice che “dobbiamo rilanciare questa agenda in modo più deciso, e l’Europa si candida a svolgere un ruolo importante”. (Ems)