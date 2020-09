Roma: De Priamo (Fd'I), pronta mozione per chiedere a Raggi di ospitare G20 Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinunciare ad ospitare il G20 Salute del 2021 "è un altro autogol della sindaca di Roma. Un evento che oltre a rappresentare il summit globale dedicato alla sanità potrebbe essere un'occasione di rilancio anche per il comparto turistico della Capitale a livello internazionale". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Dire no alla gestione dei grandi eventi significa relegare Roma, ancora una volta, alla marginalizzazione. Come Fratelli d'Italia - conclude - presenteremo una mozione per chiedere alla sindaca Raggi di intervenire in tal senso".(Com)