Coronavirus: da Ue buona risposta ma ora allargare lo sguardo

- Non possiamo limitarci ad essere soddisfatti che l’Europa sia stata questa volta all’altezza delle aspettative: dobbiamo allargare lo sguardo ed essere consapevoli che è necessario lo stesso grado di innovazione per affrontare le conseguenze globali della pandemia soprattutto per i paesi a basso reddito. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. “Le istituzioni internazionali hanno mobilitato programmi di aiuti massicci ma questo potrebbe non essere sufficiente: anche il Fondo monetario internazionale dovrebbe aumentare la sua potenza di fuoco e avere il coraggio di aumentare i diritti di prelievo speciali, che sono una forma di capienza aggiuntiva che di fatto aumenta le riserve dei vari paesi”, ha detto. (Ems)