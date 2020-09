Difesa: inviato Usa Billingsley, arsenale nucleare russo è fonte di preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta costruendo il suo arsenale nucleare e sistemi a corto raggio di Mosca sono della massima preoccupazione per gli Stati Uniti. Lo ha detto Marshall Billingsley, inviato speciale del presidente Trump per il controllo degli armamenti in un'intervista a “Kommersant”. "La Russia sta costruendo il suo arsenale nucleare. Noi non lo stiamo facendo. La Cina lo sta costruendo molto rapidamente. Noi, ripeto, non lo stiamo costruendo. Pertanto, crediamo che l'accordo che raggiungeremo in futuro dovrebbe riflettere sia le considerazioni di natura bilaterale che ho citato sia le nostre preoccupazioni a livello trilaterale", ha detto Billingsley. L’inviato ha sottolineato che gli Stati Uniti non contestano la legalità di ciò che sta facendo la Russia, perché si tratta uno Stato sovrano. "Ma siamo estremamente preoccupati per ciò che sta facendo al di fuori del nuovo Start, in particolare per l'accumulo di sistemi di armi nucleari a corto raggio. Pensiamo che si tratti di un enorme spreco di denaro da parte della Russia, soprattutto in un momento in cui il suo governo ha molte altre priorità per le quali varrebbe la pena spendere soldi", ha detto Billingsley. (Rum)