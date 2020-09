© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, come altri paesi, si sta battendo per far sì che, quando sarà il momento, le istituzioni internazionali garantiscano la disponibilità del vaccino per tutti: paesi ricchi, prosperi e meno prosperi. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini al “Cortile di Francesco” ad Assisi. (Ems)