Bielorussia: decine di migliaia di manifestanti protestano a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di manifestanti si stanno radunando nella capitale bielorussa Minsk. Secondo quanto mostrano alcuni video e foto pubblicati online, i dimostranti sfoggiano le bandiere bianche e rosse diventate uno dei simboli delle proteste che proseguono dallo scorso 9 agosto, data della controversa vittoria alle presidenziali del capo dello Stato, Aleksandr Lukashenko. La “marcia per la giustizia”, come è stata definita dagli organizzatori, è l’ennesima dimostrazione di dissenso nei confronti dell’esito elettorale. Le autorità hanno rafforzato la presenza delle forze di sicurezza nel centro della capitale bielorussa e, stando a quanto riferito dall’operatore telefonico bielorusso A1, per ordine delle agenzie di sicurezza governative, la larghezza di banda di Internet mobile è stata ridotta. (Rum)