Referendum: Anzaldi (Iv), disservizi a Roma per schede elettorali, Raggi provoca ennesimi danni

- In un post su Facebook Michele Anzaldi, parlamentare di Italia viva, scrive: "In una giornata importante e delicata come quella del voto in piena emergenza covid, il Comune di Roma della sindaca Raggi provoca gli ennesimi disservizi a danno dei romani. Manca completamente un’informazione chiara su dove e come richiedere una nuova scheda elettorale, per chi abbia necessità di farlo". "Dal sito del Campidoglio - aggiunge - non è chiaro dove si debba andare, in quali orari, se sia necessario prenotarsi vista l’emergenza covid. Se poi il cittadino prova a chiedere informazioni al call center comunale 060606 si trova di fronte ad attese infinite, a causa di uno sciopero proclamato proprio nel weekend delle elezioni. Giovani, anziani, chi rientra dall’estero: tutti subiscono i disagi della disorganizzazione dell’Amministrazione".(Rer)