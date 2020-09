Amministrative: Lazio, alle ore 12 affluenza 16,75 per cento, 36 comuni al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, alle ore 12, affluenza è stata pari al 16,75 per cento. Sono 36 i comuni chiamati al voto per il sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Nel dettaglio si vota nella Città metropolitana di Roma in 15 comuni: Albano laziale, Anguillara sabazia, Arcinazzo romano, Ariccia, Colleferro, Genzano di Roma, Marano equo, Montelanico, Palombara sabina, Percile, Ponzano romano, Rocca di Papa, Roiate, San Gregorio da Sassola e Zagarolo. Nella provincia di Frosinone sono 9 i comuni al voto: Belmonte castello, Ceccano, Cervaro, Fontana Liri, Guarcino, Patrica, Pontecorvo, Ripi e Trevi nel Lazio. A Latina si vota nei comuni di Fondi e Terracina. Nella provincia di Rieti, invece, sono 7 i comuni al voto: Castelnuovo di Farfa, Cottanello, Fara in sabina, Marcetelli, Montebuono, Montenero sabino e Poggio Bustone. Nella Tuscia, infine, sono tre i comuni dove si vota: Blera, Bomarzo e Civita castellana. (Rer)